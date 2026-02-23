Smog Emilia, misure a Piacenza-Parma-Reggio-Modena anche per i diesel Euro 5

Ancora smog oltre i limiti in Emilia. Da domani scattano le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei Comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, secondo il bollettino emesso oggi da Arpae. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, fino ai diesel Euro 5, nei Comuni sopra i 30.000 abitanti, così come gli altri provvedimenti emergenziali, saranno attive negli stessi Comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena fino a mercoledì 25 febbraio, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino Liberiamolaria.