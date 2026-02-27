Smog in Emilia-Romagna: fine settimana con il bollino rosso

L’emergenza smog in Emilia-Romagna resta alta: l’ultimo monitoraggio dell’Arpae ha confermato il livello di allerta “rosso” per la qualità dell’aria in tutte le province della regione, già attivato mercoledì. Le limitazioni e i divieti rimarranno in vigore per l’intero fine settimana, fino a lunedì, quando sarà pubblicato un nuovo bollettino. Tra le misure aggiuntive, è previsto il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 e il blocco dello spandimento di liquami zootecnici senza l’uso di tecniche ecosostenibili.