Smog Lombardia, da domani misure di primo livello a Milano e in altre 4 province

I dati registrati da Arpa Lombardia ieri, mercoledì 25 febbraio, hanno certificato il superamento per il secondo giorno consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, a partire da domani, venerdì 27 febbraio, saranno attive le misure temporanee antinquinamento di primo livello. In tutti i Comuni delle province coinvolte saranno in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1°C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In, che si aggiunge alle limitazioni permanenti della circolazione già vigenti.

Nei prossimi giorni, continuerà il monitoraggio per verificare se vi siano le condizioni per l’eventuale disattivazione delle misure.