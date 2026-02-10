Spazio: il 12 febbraio Ariane 6 lancerà i satelliti di Bezos, ‘prima’ per Amazon Leo da Kourou

Una versione potenziata del razzo europeo Ariane 6 partirà giovedì 12 febbraio per lanciare in orbita 32 satelliti, parte della rete Amazon Leo che punta a rivaleggiare con Starlink di Elon Musk. Il lancio, previsto per le ore 16.45 GMT, sarà il primo per Amazon Leo, precedentemente noto come Progetto Kuiper, dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, sulla costa nordorientale del Sud America. L’azienda statunitense Amazon, fondata da Jeff Bezos, è il principale partner commerciale dell’Ariane 6. “Nel tempo, un lanciatore europeo sovrano non potrà più dipendere principalmente dai mercati esteri“, ha avvertito Ludwig Moeller, direttore dell’European Space Policy Institute (Espi). Ma in assenza di clienti commerciali europei, molti dei quali collaborano con SpaceX di Musk, la partnership con Amazon è considerata cruciale.

Si prevede che Ariane 6 effettuerà 10 lanci all’anno, e per Pierre Lionnet, direttore della ricerca di Eurospace, ciò non sarebbe possibile senza clienti commerciali come Amazon.