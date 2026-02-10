Spazio, il maltempo ostacola ancora la missione Crew-12: nuovo rinvio

Nuovo rinvio per la missione Crew-12 verso la Stazione Spaziale Internazionale, il secondo a causa del maltempo. La prossima opportunità di lancio da Cape Canaveral è ora fissata alle 11.15 italiane di venerdì 13 febbraio. Lo indica la NASA. Il razzo Falcon 9 di SpaceX dovrà ancora attendere sulla rampa della Space Force Station prima di portare in orbita i quattro astronauti della missione Crew-12: la comandante Jessica Meir e Jack Hathaway, entrambi della NASA, Sophie Adenot dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Andrey Fedyaev dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Tutti e quattro restano in quarantena presso il Kennedy Space Center della NASA.

Inizialmente anticipata dal 15 all’11 febbraio, la missione è stata finora rinviata due volte, sempre per le cattive condizioni meteorologiche.