Spazio, la NASA annuncia una revisione del programma lunare Artemis: ecco come cambia

La NASA ha annunciato che rivedrà il programma lunare Artemis, segnato negli ultimi anni da numerosi ritardi, con l’obiettivo di riportare astronauti statunitensi sulla superficie della Luna entro il 2028. L’agenzia spaziale prevede di inserire missioni aggiuntive tra Artemis II, prevista per questa primavera, e lo sbarco finale, una revisione strategica che secondo l’amministratore Jared Isaacman permetterà di migliorare l’esperienza operativa e la preparazione ai lanci. La NASA ha annunciato oggi che aggiungerà un’ulteriore missione lunare con gli astronauti di Artemis prima di tentare un allunaggio ad alto rischio con equipaggio. Il riassetto della scaletta di volo è avvenuto appena due giorni dopo che il nuovo razzo lunare della NASA è tornato al suo hangar per ulteriori riparazioni e un comitato per la sicurezza ha avvertito l’agenzia spaziale di ridimensionare i suoi obiettivi eccessivamente ambiziosi per il primo allunaggio dell’umanità in oltre mezzo secolo.

Artemis II, un sorvolo lunare di quattro astronauti, è stato sospeso almeno fino ad aprile a causa di problemi al razzo. La missione successiva, Artemis III, aveva come obiettivo un allunaggio vicino al polo sud della Luna da parte di un’altra coppia di astronauti un anno o due dopo. Ma con la crescente preoccupazione per la prontezza di un lander lunare e delle tute lunari e i lunghi intervalli tra i voli, Isaacman ha annunciato che la missione si concentrerà invece sul lancio di un lander lunare in orbita attorno alla Terra per esercitarsi nel 2027. La capsula Orion verrà testata in orbita terrestre bassa, con il rendezvous e l’attracco con uno o entrambi i lander commerciali di SpaceX e Blue Origin. La NASA eseguirà anche dei test nello spazio dei veicoli attraccati, controlli integrati dei sistemi di supporto vitale, di comunicazione e di propulsione, nonché test delle nuove tute per attività extraveicolari.

Il nuovo piano prevede un allunaggio – potenzialmente anche due – da parte degli astronauti nel 2028.

Accelerare i lanci e standardizzare i razzi lunari

Isaacman ha sottolineato che tre anni tra i voli sono inaccettabili e che vorrebbe ridurlo a un anno o anche meno. Durante il leggendario programma Apollo della NASA, ha affermato, il primo volo degli astronauti sulla Luna fu seguito da altre due missioni prima che Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterrassero sulla Luna. Inoltre, ha aggiunto, le missioni lunari Apollo si susseguirono in rapida successione, proprio come i precedenti Progetti Mercury e Gemini avevano una cadenza di volo elevata, a volte a distanza di pochi mesi l’una dall’altra. “Nessuno qui alla NASA ha dimenticato i libri di storia”, ha detto Isaacman. “Non dovremmo accontentarci della cadenza attuale. Dovremmo tornare alle basi e fare ciò che sappiamo funziona“.

Per accelerare il passo e ridurre i rischi, la NASA standardizzerà i razzi lunari dello Space Launch System (SLS), ha affermato Isaacman. L’obiettivo è accelerare il ritmo dei lanci dell’SLS, conducendo i voli Artemis in fasi evolutive, senza tentare missioni che si basano contemporaneamente su troppe tecnologie e procedure non ancora collaudate. “Ci arriveremo per gradi, continueremo a ridurre il rischio man mano che impariamo di più e integreremo queste informazioni nei progetti successivi“, ha dichiarato Isaacman.

L’Aerospace Safety Advisory Panel ha raccomandato questa settimana alla NASA di rivedere i suoi obiettivi per Artemis III, “dati gli obiettivi impegnativi della missione“. È urgente che l’agenzia spaziale lo faccia, ha affermato il panel, se gli Stati Uniti sperano di riportare gli astronauti sulla Luna in sicurezza. Isaacman ha affermato che il piano di volo rivisto di Artemis risponde alle preoccupazioni del comitato ed è sostenuto dall’industria e dall’amministrazione Trump.

Un nuovo approccio per la NASA

Il lancio della missione Artemis II era previsto per l’inizio di febbraio, ma è stato rinviato per riparare una perdita di idrogeno e, più recentemente, per consentire agli ingegneri di risolvere un problema di pressurizzazione dell’elio nello stadio superiore del razzo. La prossima finestra di lancio si apre ad aprile.

Isaacman ha sottolineato come la NASA si stesse già preparando ad annunciare la sua nuova strategia per la Luna indipendentemente dallo stato della missione Artemis II, e ha affermato di non essere deluso bensì entusiasta per le possibilità che potranno nascere da questo nuovo percorso. “La NASA deve standardizzare il proprio approccio, aumentare in modo sicuro la frequenza dei lanci e attuare la politica spaziale nazionale del Presidente”, ha affermato. “Con una concorrenza credibile da parte del nostro principale avversario geopolitico che cresce di giorno in giorno, dobbiamo accelerare, eliminare i ritardi e raggiungere i nostri obiettivi. Standardizzare la configurazione del veicolo, aumentare la frequenza dei voli e progredire verso gli obiettivi con un approccio logico e graduale è il modo in cui abbiamo raggiunto l’impossibile nel 1969 ed è il modo in cui lo faremo di nuovo“.

Questa nuova tabella di marcia avrà conseguenze anche per i lavoratori della NASA. L’agenzia ha infatti deciso di rafforzare le competenze interne dei propri dipendenti civili, aumentando il lavoro di sviluppo al proprio interno e in collaborazione con i partner di Artemis.