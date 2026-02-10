Spazio, l’ESA assegna i contratti per la missione Ramses sull’asteroide Apophis

Ramses incontrerà l’asteroide Apophis prima del suo – incredibilmente raro e scientificamente prezioso – passaggio vicino alla Terra il 13 aprile 2029. L’evento porterà l’oggetto di circa 375 metri a circa 32 000 km dal nostro pianeta, meno di un decimo della distanza tra la Terra e la Luna.

Gli scienziati di tutto il mondo sono ansiosi di osservare come la forma, la rotazione e la struttura dell’asteroide reagiranno alle forze gravitazionali della Terra durante questo incontro raro, ma del tutto sicuro.

È ora di costruire

La Critical Design Review di Ramses, condotta dal comitato di esperti dell’ESA negli ultimi mesi, si è conclusa il 6 febbraio. Ha confermato che il progetto dettagliato della sonda spaziale Ramses soddisfa tutti i requisiti tecnici, scientifici e programmatici.

“Il superamento della Revisione del progetto in tempo record ci dà piena fiducia che il progetto di Ramses sia maturo, solido e pronto per essere realizzato“, ha dichiarato Paolo Martino, responsabile della missione Ramses. “Questo ennesimo successo nella tabella di marcia molto compressa della missione è una conferma dell’impegno e della bravura ingegneristica del team in un programma dalle tempistiche estremamente ridotte e una pressione altissima su tutti gli attori coinvolti“.

Con questo importante traguardo alle spalle e il contratto firmato, il team Ramses si concentrerà ora sulla costruzione, l’assemblaggio e il collaudo del veicolo spaziale e dei suoi sistemi. Nel corso del prossimo anno, saranno assemblati e integrati i componenti hardware, come il bus principale della sonda spaziale e gli strumenti scientifici.

Seguiranno rigorosi test ambientali e funzionali per preparare la missione alla finestra di lancio prevista nella primavera del 2028.