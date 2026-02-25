Spazio, Marsilio: “in Abruzzo laboratorio per l’uso dei satelliti a difesa del territorio”

“L’Abruzzo si offre come modello all’avanguardia per lo sviluppo di un’attenzione concreta verso le aree protette”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della visita istituzionale alla sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) di Frascati (Tor Vergata), insieme al Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, e al direttore dell’Ente Parco, Luciano Sanmarone. Al centro dell’incontro, la prospettiva di un protocollo di collaborazione tra Regione, Parco ed ESA per il controllo e il monitoraggio del territorio attraverso i dati satellitari. “Abbiamo avuto l’opportunità di constatare l’enorme quantità di dati che, correttamente interpretati, possono essere fondamentali per valorizzare e difendere il territorio. Con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e con altre realtà presenti nella nostra regione stiamo lavorando a un protocollo per il controllo del territorio attraverso i satelliti: dalla verifica al monitoraggio delle condizioni del clima, delle foreste, fino all’assetto idrogeologico”.

Marsilio ha quindi ringraziato il Parco per la disponibilità a mettere a disposizione “il proprio preziosissimo territorio come laboratorio sperimentale”, con l’obiettivo di “mettere in pratica politiche di conservazione, valorizzazione e tutela del nostro patrimonio naturale attraverso la tecnologia e la ricerca scientifica applicata”.

Per il Presidente Cannata, l’incontro rappresenta un passaggio strategico: “è stata una visita molto interessante: qui abbiamo capito quanto le tecnologie satellitari possano rafforzare l’azione di monitoraggio sul campo. Questo può diventare un prototipo da sviluppare in Abruzzo e poi mettere al servizio dell’insieme dei parchi nazionali italiani”.