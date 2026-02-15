Spazio, navicella cinese supera il test di sicurezza fondamentale per missioni lunari con equipaggio

Una nuova piattaforma di lancio, costruita appositamente per le missioni lunari con equipaggio della Cina, con equipaggio cinese, presso il sito di lancio di veicoli spaziali Wenchang, nella provincia insulare meridionale di Hainan, ha visto il suo primo lancio l’11 febbraio con la dimostrazione e la verifica a bassa quota del razzo vettore Long March-10, insieme al test di volo a pressione dinamica massima della navicella spaziale con equipaggio Mengzhou. La navicella spaziale Mengzhou ha superato con successo il test e ha effettuato un ammaraggio sicuro. Alle 12:20 (ora di Pechino) dell’11 febbraio, la squadra di ricerca e soccorso marittimo ha completato il recupero della capsula di rientro.

Il successo ha offerto un’esperienza cruciale per le successive operazioni della stazione spaziale e per l’allunaggio con equipaggio, ha affermato la China Manned Space Agency.

La navicella spaziale Mengzhou è progettata principalmente per l’esplorazione lunare cinese con equipaggio e può essere utilizzata anche per le operazioni della stazione spaziale. La sua capsula di rientro è riutilizzabile più volte.