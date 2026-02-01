Stasera un saluto luminoso all’inverno, la Luna invita a guardare il cielo

Nella serata di oggi domenica 1° febbraio, il firmamento si apre a uno spettacolo che unisce scienza e meraviglia. Con il sorgere della Luna piena di febbraio, nota come Luna della Neve, prende ufficialmente il via un nuovo mese sotto il segno di uno degli eventi astronomici più suggestivi dell’inverno. La Luna sorgerà a Est poco dopo il tramonto, attraverserà alta il cielo verso Sud e tramonterà a Ovest all’alba del giorno successivo. Non sarà però una Luna piena come le altre: sarà l’ultima Luna piena dell’inverno, e anche una delle migliori da osservare nell’arco dell’anno.

Perché i pleniluni invernali sono i più spettacolari

Dal punto di vista astronomico, le Lune piene invernali sono le più alte nel cielo. Il motivo è semplice e affascinante: la Luna piena si trova sempre in posizione opposta al Sole. Poiché in inverno il Sole rimane basso sull’orizzonte, la Luna compie il percorso inverso, salendo molto più in alto. Il risultato? Una Luna brillante, dominante e visibile per molte ore, ideale da osservare fino a mezzanotte e oltre, quando mostra tutta la sua imponenza.

Con l’arrivo della primavera, le notti si accorceranno e le Lune piene torneranno più basse sull’orizzonte. Ecco perché quella di stasera è, di fatto, l’ultima grande occasione invernale.

Un cielo ricco di incontri celesti

La Luna della Neve non sarà sola. Intorno brillano alcuni dei protagonisti più noti del cielo notturno:

Sirio , la stella più luminosa del firmamento, visibile sotto la Luna;

, la stella più luminosa del firmamento, visibile sotto la Luna; Procione , alla sua destra;

, alla sua destra; Giove , il pianeta gigante che appare come una stella insolitamente brillante sopra e a destra della Luna;

, il pianeta gigante che appare come una stella insolitamente brillante sopra e a destra della Luna; Regolo, la stella principale della costellazione del Leone, sotto e a sinistra.

L’illusione della Luna gigante

Se riuscite a osservare la Luna mentre sorge, soprattutto con un orizzonte nordorientale libero, potreste notare un effetto sorprendente: la Luna sembrerà molto più grande del normale.

È la cosiddetta illusione lunare, un fenomeno percettivo ancora non del tutto spiegato. Potrebbe dipendere dal modo in cui il nostro cervello interpreta la “cupola” del cielo, oppure dal confronto con oggetti terrestri come alberi e palazzi. Qualunque sia la causa, l’effetto è reale e spettacolare.

Perfetta per famiglie e principianti

Le Lune piene invernali sono ideali anche per bambini, famiglie e chi muove i primi passi nell’osservazione del cielo. Il buio arriva presto, la Luna sale rapidamente e la sua luce intensa è visibile persino dalle città più illuminate. Con un semplice binocolo – o anche a occhio nudo – è possibile individuare uno degli spettacoli più affascinanti della superficie lunare: i raggi lunari, le tracce lasciate da antichi impatti meteorici. Cercate quelli che si irradiano dai crateri Tycho e Copernico: sono cicatrici cosmiche che raccontano miliardi di anni di storia.

Un appuntamento col cielo

La Luna della Neve non è solo una Luna piena: è un saluto luminoso all’inverno e un invito ad alzare gli occhi al cielo. Che siate appassionati di astronomia o semplici curiosi, questa sera vale davvero la pena fermarsi, uscire e osservare, perché certe meraviglie non aspettano la primavera.