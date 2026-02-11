Stop alla nuova interconnessione elettrica tra Regno Unito e Francia

Le autorità di regolamentazione dell’energia britanniche e francesi hanno dichiarato di non poter approvare una nuova interconnessione elettrica tra Regno Unito e Francia in quanto non sono state soddisfatte le condizioni. I due Paesi condividono già collegamenti elettrici per un totale di circa 4 GW, ma stavano valutando l’opportunità di un’ulteriore interconnessione di circa 1 GW. Uno studio condotto lo scorso anno dall’autorità di regolamentazione dell’Energia francese CRE ha rilevato che, sebbene una capacità di circa 1 GW di nuova interconnessione potrebbe essere vantaggiosa per la Francia, ciò dipenderebbe dalla distribuzione di costi e ricavi. Le autorità di regolamentazione hanno detto che condurranno uno studio congiunto approfondito per valutare la necessità di nuovi progetti a lungo termine e le modalità di ripartizione dei costi.