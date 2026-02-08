Tempesta cosmica su Urano: il mistero delle radiazioni spiegato dopo quasi 40 anni

Nel 1986 la sonda spaziale Voyager 2 della NASA sorvolò Urano, regalando alla scienza una delle osservazioni più sorprendenti del Sistema Solare. Durante il passaggio, gli strumenti rilevarono una fascia di radiazioni elettroniche molto più intensa di quanto previsto dai modelli teorici. Per quasi quarant’anni, gli scienziati hanno cercato di comprendere come un pianeta così peculiare potesse intrappolare livelli tanto elevati di radiazione ad alta energia. Oggi, una nuova ricerca sembra offrire una spiegazione convincente.

Un ambiente spaziale inaspettato

Secondo uno studio condotto dal Southwest Research Institute (SwRI), Voyager 2 potrebbe aver attraversato il sistema di Urano proprio durante una rara e violenta tempesta spaziale. Gli studiosi ritengono che la sonda si sia trovata all’interno di una struttura del vento solare chiamata regione di interazione co-rotante. Si tratta di una perturbazione che si forma quando flussi di vento solare a velocità diverse si scontrano, generando onde energetiche e campi magnetici intensi.

Questa particolare configurazione potrebbe aver temporaneamente amplificato le fasce di radiazione del pianeta, spiegando i valori eccezionali registrati dalla sonda. I ricercatori hanno confrontato i dati raccolti da Voyager 2 con osservazioni più recenti del meteo spaziale terrestre, sviluppando una nuova interpretazione dei fenomeni osservati.

Quando il meteo spaziale aumenta l’energia delle radiazioni

Lo studio evidenzia come, durante il passaggio della sonda, Urano potrebbe essere stato colpito da un evento di meteo spaziale particolarmente intenso. Tale fenomeno avrebbe generato onde ad alta frequenza tra le più potenti rilevate nell’intera missione Voyager 2.

In passato, gli scienziati ritenevano che queste onde avessero l’effetto di disperdere gli elettroni energetici, facendoli precipitare nell’atmosfera del pianeta. Tuttavia, ricerche più recenti hanno dimostrato che, in determinate condizioni, le stesse onde possono avere l’effetto opposto: accelerare gli elettroni e aumentare ulteriormente l’energia delle fasce di radiazione.

Un esempio simile è stato osservato sulla Terra nel 2019, quando un evento analogo ha causato una significativa accelerazione degli elettroni nella magnetosfera terrestre. Se un meccanismo simile si fosse verificato su Urano, potrebbe spiegare l’insolita quantità di energia rilevata dalla Voyager 2.

Un pianeta ancora ricco di enigmi

Sebbene i nuovi risultati contribuiscano a risolvere un mistero scientifico rimasto aperto per decenni, restano ancora numerosi interrogativi. Gli scienziati devono comprendere nel dettaglio quali processi fisici permettano la formazione di onde così potenti e come queste riescano a trasferire energia con tale efficienza.

La scoperta rafforza inoltre l’interesse della comunità scientifica verso nuove missioni dedicate a Urano. Comprendere meglio il suo ambiente magnetico e il comportamento delle sue fasce di radiazione potrebbe offrire importanti informazioni anche su pianeti simili, come Nettuno, e migliorare la conoscenza dei fenomeni di meteo spaziale nell’intero Sistema Solare.