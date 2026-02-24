Tempesta geomagnetica in anticipo: un flusso di vento solare ad alta velocità ha colpito la Terra

Il Sole non segue sempre la tabella di marcia. Con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni, un flusso di vento solare ad alta velocità ha investito il campo magnetico terrestre nella giornata di ieri 23 febbraio. L’impatto ha dato il via ad una tempesta geomagnetica di classe G1, una perturbazione definita “minore” ma sufficiente a dipingere i cieli del Circolo Polare Artico con vivaci aurore boreali. L’evento è monitorato dagli scienziati mentre il nostro scudo magnetico reagisce alla pressione del plasma solare. Sebbene per ora non si segnalino disservizi alle reti elettriche, il fenomeno resta un promemoria affascinante della potenza della nostra stella.

Il glossario della tempesta

Per orientarsi tra i termini tecnici della meteorologia spaziale, ecco una spiegazione dei concetti chiave: