Tempesta geomagnetica in arrivo: domani possibili aurore e disturbi magnetici

Una lieve tempesta geomagnetica potrebbe interessare il nostro pianeta nella giornata di domani, 15 febbraio. È atteso l’arrivo di una cosiddetta Co-Rotating Interaction Region (CIR), una particolare zona di transizione nello Spazio interplanetario capace di innescare variazioni nel campo magnetico terrestre. Le CIR si formano quando correnti di vento solare che viaggiano a velocità differenti entrano in contatto tra loro. Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche emesso dal Sole: quando una corrente più veloce raggiunge e comprime una più lenta, si crea una regione di interazione caratterizzata da onde d’urto e campi magnetici intensificati.

Secondo le previsioni, la perturbazione potrebbe generare una tempesta geomagnetica classe G1, il livello più basso nella scala di intensità utilizzata per descrivere questi eventi. Tempeste di questa entità sono generalmente considerate deboli e raramente causano effetti significativi sulle infrastrutture tecnologiche. In alcuni casi, tuttavia, possono provocare lievi fluttuazioni nelle reti elettriche, piccoli disturbi nelle comunicazioni radio ad alta frequenza e minime variazioni nelle orbite dei satelliti.

L’aspetto più affascinante di questi fenomeni riguarda però lo spettacolo naturale che possono produrre. Le CIR sono particolarmente efficaci nell’innescare aurore nelle regioni polari. Le particelle cariche provenienti dal vento solare, guidate dal campo magnetico terrestre, penetrano nell’alta atmosfera dove interagiscono con ossigeno e azoto, generando le tipiche luci danzanti visibili nei cieli artici.

Il monitoraggio del vento solare e delle sue interazioni con la magnetosfera terrestre rappresenta oggi un settore chiave della meteorologia spaziale, disciplina che studia l’impatto dell’attività solare sul nostro pianeta e sulle tecnologie che utilizziamo quotidianamente. Anche tempeste minori come quella prevista contribuiscono a migliorare la comprensione dei processi che regolano il complesso rapporto tra Sole e Terra.