Tempesta Leonardo in Portogallo: inondazioni, frane e alberi caduti | FOTO

La tempesta Leonardo ha colpito la Penisola Iberica, scatenando fino a 350mm di pioggia in 24 ore, costringendo migliaia di persone nel sud della Spagna a lasciare le proprie case, chiudendo le scuole e cancellando i treni. In Portogallo, i servizi di emergenza hanno gestito oltre 3.300 incidenti da domenica 1 febbraio, principalmente a causa di inondazioni, caduta di alberi e frane, secondo la Protezione Civile. Il servizio ha schierato oltre 11.000 persone per rispondere all’emergenza e circa 200 residenti sono stati evacuati oggi nel Portogallo centrale. Ad Alcácer do Sal, a sud di Lisbona, il fiume Sado è esondato e l’acqua in piena ha sommerso il viale principale della città.

La regione di Lisbona e l’Algarve, nel sud, sono state le più colpite, con pioggia e vento che dovrebbero raggiungere la massima intensità tra stanotte e domani.

Il responsabile operativo dell’Autorità Nazionale per le Emergenze e la Protezione Civile (ANEPC), Rui Oliveira, ha dichiarato a EFE che, al momento, non si segnalano feriti o gravi danni materiali. Ha inoltre indicato che è stato attivato il massimo livello di emergenza in modo che tutti gli agenti della Protezione Civile dispongano delle risorse necessarie per rispondere agli incidenti non appena si verificano.

L’Istituto Portoghese per il Mare e l’Atmosfera (IPMA) ha emesso allerte gialle o arancioni per l’intera costa a causa delle onde alte, mentre tutti i distretti, ad eccezione di Porto, Guarda, Bragança e Aveiro, sono in allerta gialla per pioggia.

Decine di migliaia di clienti sono rimasti tagliati fuori dalla rete elettrica dopo la tempesta Kristin della scorsa settimana, che ha ucciso cinque persone e ne ha ferite centinaia. Il governo portoghese ha deciso domenica scorsa di prorogare fino all’8 febbraio lo stato di emergenza dichiarato a causa della tempesta Kristin.