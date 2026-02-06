Tempesta Leonardo in Spagna, ritrovato il corpo della donna dispersa in Andalusia

Tempesta Leonardo in Spagna, ritrovato dopo tre giorni di ricerche da parte della Guardia Civile il corpo della donna dispersa a Sayalonga

tempesta Leonardo spagna
Foto Ansa

Agenti della Guardia Civile hanno recuperato oggi un corpo senza vita nel fiume Turvilla, a Sayalonga, in provincia di Malaga, che sarebbe quello di una donna di 45 anni dispersa da mercoledì sera, travolta dalle acque in piena mentre tentava di salvare il suo cane. A darne notizia è stato il viceprefetto Javier Salas su X. “Appena pochi minuti fa, i membri delle operazioni di ricerca dirette dalla Guardia Civile a Sayalonga hanno ritrovato il corpo senza vita e stanno effettuando i controlli per l’identificazione“, ha informato Salas nel post. La Guardia Civile ha confermato che sono in corso i riscontri per comprovare l’identificazione della vittima, che sarebbe la prima della tempesta Leonardo in Spagna.

