Tempesta Leonardo in Spagna, ritrovato il corpo della donna dispersa in Andalusia

Agenti della Guardia Civile hanno recuperato oggi un corpo senza vita nel fiume Turvilla, a Sayalonga, in provincia di Malaga, che sarebbe quello di una donna di 45 anni dispersa da mercoledì sera, travolta dalle acque in piena mentre tentava di salvare il suo cane. A darne notizia è stato il viceprefetto Javier Salas su X. “Appena pochi minuti fa, i membri delle operazioni di ricerca dirette dalla Guardia Civile a Sayalonga hanno ritrovato il corpo senza vita e stanno effettuando i controlli per l’identificazione“, ha informato Salas nel post. La Guardia Civile ha confermato che sono in corso i riscontri per comprovare l’identificazione della vittima, che sarebbe la prima della tempesta Leonardo in Spagna.