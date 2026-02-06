Tempeste geomagnetiche in arrivo: la gigantesca macchia solare 4366 minaccia nuove eruzioni

Una potente espulsione di massa coronale (CME, dall’inglese Coronal Mass Ejection) ha colpito la Terra nella giornata di ieri, innescando una tempesta geomagnetica classe G1 e spettacolari aurore attorno al Circolo Polare Artico. Secondo i modelli previsionali dello Space Weather Predictione Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ulteriori espulsioni di plasma solare sono in viaggio verso il nostro pianeta e potrebbero raggiungerlo nei prossimi giorni, fino all’8 febbraio.

Cos’è una CME

Le CME sono enormi nubi di particelle cariche e campi magnetici che il Sole espelle nello Spazio a seguito di improvvise riorganizzazioni del proprio campo magnetico. Quando queste nubi raggiungono la Terra, possono interagire con la magnetosfera terrestre, provocando tempeste geomagnetiche. Nel caso dell’evento registrato ieri, l’intensità è stata classificata come G1, cioè di livello minore su una scala che arriva fino a G5. Tempeste di questa entità raramente causano danni significativi, ma possono generare disturbi minori nelle comunicazioni radio e lievi fluttuazioni nelle reti elettriche, oltre a produrre aurore visibili a latitudini più basse rispetto al normale.

La macchia solare 4366

L’origine di questa intensa attività è la gigantesca macchia solare 4366, attualmente una delle regioni più dinamiche sulla superficie del Sole. Le macchie solari sono aree più fredde e scure rispetto al resto della fotosfera, associate a campi magnetici estremamente intensi. La macchia 4366 si distingue per la sua complessa configurazione magnetica classificata come “beta-gamma-delta”, una struttura instabile che favorisce il rilascio improvviso di energia sotto forma di brillamenti solari.

Cosa sono i brillamenti

I brillamenti, o flare, sono esplosioni energetiche che emettono radiazioni elettromagnetiche su un ampio spettro, dai raggi X alle onde radio. In particolare, i brillamenti di classe X rappresentano gli eventi più potenti. La macchia 4366 ne ha già prodotti sei nel corso della settimana, un’attività eccezionale considerando che la maggior parte delle macchie solari non genera neppure un singolo evento di questa intensità.

Gli scienziati ritengono molto probabile che la regione attiva continui a produrre nuovi brillamenti nei prossimi giorni. Poiché la macchia è attualmente orientata verso la Terra, eventuali nuove eruzioni potrebbero avere effetti diretti sul nostro pianeta, aumentando la probabilità di ulteriori tempeste geomagnetiche.

L’interesse scientifico verso questi fenomeni è elevato non solo per comprendere meglio la dinamica del Sole, ma anche per valutare i possibili impatti sulle tecnologie moderne. Tempeste geomagnetiche più intense possono infatti interferire con i sistemi satellitari, la navigazione GPS e le infrastrutture energetiche. Tuttavia, gli eventi previsti al momento rientrano nella fascia più bassa della scala di intensità.