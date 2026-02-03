Terremoto alle Isole Eolie: scossa profonda registrata in serata | DATI e MAPPE

Alle 21:55 di questa sera un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato nell’area delle Isole Eolie. L’evento sismico, localizzato in mare, si è distinto per una profondità molto elevata, caratteristica che ha contribuito ad attenuare gli effetti in superficie. La notevole profondità dell’ipocentro ha limitato la propagazione delle onde sismiche verso la superficie. Episodi di questo tipo rientrano nella normale attività geologica dell’area eoliana, una zona molto dinamica dal punto di vista tettonico e vulcanico. Le autorità locali e la Protezione Civile restano comunque in stato di attenzione, mentre gli esperti continuano a monitorare l’evoluzione della situazione.