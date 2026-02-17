Terremoto Ancona: registrata una scossa a Loreto | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 19:16 nel territorio di Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico si è verificato a una profondità di 9,5 chilometri, una quota che rientra nella tipologia dei terremoti superficiali, generalmente più facilmente percepibili dalla popolazione anche quando di lieve entità. La scossa è stata avvertita in maniera leggera ma chiara da diversi residenti. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

L’area marchigiana è classificata come zona a sismicità medio-alta, e fenomeni di questa intensità rientrano nella normale attività sismica del territorio. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione.