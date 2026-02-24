Terremoto di magnitudo 3.9 in Albania: scossa serale vicino a Tirana | DATI

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 20:00 in Albania, non lontano dalla capitale Tirana. Secondo le prime rilevazioni sismiche, l’evento si è verificato a una profondità di 22 chilometri, un dato che ha contribuito ad attenuare l’intensità percepita in superficie. Il sisma è stato avvertito in modo lieve ma distinto in diverse aree nei pressi di Tirana e nei comuni limitrofi. Alcuni cittadini hanno segnalato un breve tremore. La profondità intermedia dell’evento ha fatto sì che l’energia si disperdesse maggiormente prima di raggiungere la superficie, limitando così l’impatto. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione, anche se non risultano criticità particolari.

L’Albania è un Paese caratterizzato da una moderata attività sismica, legata alla complessa dinamica tettonica dell’area. Episodi di questa entità rientrano nella normale attività geologica della regione, pur ricordando l’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme antisismiche.