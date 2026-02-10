Terremoto di magnitudo 5.1 in Kosovo: scossa avvertita anche nei Paesi vicini | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata avvertita in gran parte del Kosovo nella serata di oggi. Secondo le prime informazioni, il sisma ha avuto una magnitudo di 5.1 ed è stato registrato alle 22:05 (ora italiana), con un ipocentro a circa 12 chilometri di profondità. Il movimento tellurico è stato percepito chiaramente anche nei Paesi vicini, in particolare in Albania, Serbia e North Macedonia, dove numerosi cittadini hanno segnalato tremori e oscillazioni di breve durata. Al momento non si segnalano danni gravi a persone o infrastrutture, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze, soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro. Come spesso accade in questi casi, non si escludono repliche di minore intensità nelle prossime ore. La scossa ha generato momenti di apprensione tra la popolazione. Le comunicazioni ufficiali sono attese nelle prossime ore per fornire un quadro più dettagliato dell’evento sismico.