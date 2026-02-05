Terremoto di magnitudo 6.0 nell’est di Giava: scossa avvertita vicino a Ponorogo | DATI

Un terremoto di moderata–forte intensità ha colpito l’Indonesia orientale nelle prime ore di venerdì 6 febbraio 2026. Secondo il European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), la scossa principale ha raggiunto una magnitudo preliminare di 6.0 ed è stata registrata alle 1:06 del mattino (ora locale), le 19:06 in Italia con epicentro nei pressi di Kabupaten Ponorogo, nella provincia di Jawa Timur. Il sisma si è verificato a una profondità moderatamente superficiale, stimata intorno ai 67 chilometri. Come spesso accade nelle prime fasi, i parametri dell’evento – magnitudo, posizione dell’epicentro e profondità – potrebbero essere rivisti nelle prossime ore, man mano che i sismologi analizzeranno nuovi dati.

Altre agenzie hanno fornito valutazioni leggermente differenti: il Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS) ha indicato una magnitudo di 5.6, mentre il German Research Centre for Geosciences (GFZ) ha riportato un valore di 5.9 per lo stesso evento. Sulla base delle informazioni preliminari, la scossa sarebbe stata percepita chiaramente da molte persone nelle aree vicine all’epicentro. Non si prevedono danni strutturali rilevanti, anche se sono possibili effetti minori come oggetti caduti dagli scaffali, vetri incrinati o piccole crepe. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di vittime.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, invitando la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni della protezione civile, soprattutto in caso di eventuali repliche nelle prossime ore.