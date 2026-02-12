Terremoto Foggia, registrata una scossa a San Marco in Lamis | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 21:04 con epicentro a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri, rientrando nella categoria dei movimenti tellurici di lieve entità. Il sisma, pur essendo di intensità contenuta, potrebbe essere stato avvertito in maniera leggera dalla popolazione, in particolare ai piani alti delle abitazioni. Non si segnalano al momento danni a persone o edifici. L’area è caratterizzata da una moderata attività sismica e scosse di questa magnitudo rientrano nella normale dinamica geologica del territorio. La situazione resta sotto controllo e non si registrano criticità successive all’evento.