Terremoto Giappone, scossa di magnitudo 5.6 nelle Isole Ryukyu | DATI

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito le Isole Ryukyu, in Giappone, nella mattinata di venerdì 13 febbraio 2026, le 22:48 di giovedì 12 febbraio in Italia. Secondo i dati preliminari, l’epicentro è stato localizzato a una profondità di appena 4 chilometri, rendendo il sisma relativamente superficiale. Il terremoto si è verificato a circa 117 chilometri a sud-est di Naha. Le Isole Ryukyu si trovano lungo una delle aree sismicamente più attive del pianeta. La ridotta profondità del terremoto (4 km) potrebbe aver reso la scossa percepibile nelle aree costiere più vicine all’epicentro, anche se al momento non sono state segnalate informazioni su eventuali danni o feriti.

La regione è frequentemente interessata da movimenti tellurici di varia intensità, dovuti alla complessa interazione tra le placche tettoniche. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre la popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare le consuete misure di sicurezza in caso di repliche.