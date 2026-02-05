Terremoto in Croazia, scossa sulla costa settentrionale | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto sulla costa settentrionale della Croazia. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.1, avvenuto alle 07:03 ad una profondità di 2 km. La Croazia presenta un’elevata sismicità, in particolare nelle zone centrali (vicino a Zagabria e Petrinja) e lungo la costa dalmata, a causa del complesso scontro tettonico tra la placca adriatica e la catena montuosa delle Dinaridi. Questa interazione geologica, che causa un “raccorciamento crostale” con faglie di tipo compressivo e laterale, genera terremoti frequenti e talvolta intensi.