Scosse di terremoto nel Mar Tirreno: epicentro ad ovest delle Isole Eolie, avvertite anche in Sicilia

Una scossa di terremoto si è verificata nel Mar Tirreno meridionale alle 14:40 di oggi, lunedì 9 febbraio. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.4 con epicentro al largo della costa settentrionale della Sicilia, ad ovest delle Isole Eolie (mappa in alto). L’evento è avvenuto ad una profondità di 10km. Dieci minuti dopo, alle 14:50, i sismografi hanno registrato un’altra scossa, di magnitudo 3.9 e profondità di 31km, avvenuta sempre nella stessa zona. Le scosse sono state avvertite nella costa tirrenica siciliana (in particolare nel Palermitano) e nelle Eolie. Non sono noti danni a persone o cose.