Terremoto nel Sud della Spagna, epicentro in Andalusia

Un terremoto magnitudo 4.3 è stato rilevato durante la notte in Andalusia, con epicentro localizzato a Tabernas, nella provincia di Almeria, nel Sud della Spagna. La notizia è stata diffusa dall’Istituto geografico nazionale. Il sisma si è verificato alle 00:55, con una profondità ridotta, ed è stato percepito anche nelle province di Almeria, Granada, Jaen e Murcia. Alla scossa principale sono seguite almeno 14 repliche, la più intensa delle quali ha raggiunto una magnitudo di 2.6 ed è stata registrata alle 5:38. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.