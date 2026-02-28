Terremoto nel Tirreno Meridionale: scossa in serata ad alta profondità | DATI

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle ore 20:41 nel Tirreno Meridionale. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 282 chilometri sotto il livello del mare, caratteristica che lo colloca tra i cosiddetti terremoti profondi. Secondo i primi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato nel tratto meridionale del Mar Tirreno, un’area nota per la sua complessa dinamica geologica legata ai movimenti delle placche tettoniche. Data la notevole profondità dell’ipocentro, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non si registrano danni a persone o cose. I terremoti che si verificano a profondità superiori ai 200 chilometri tendono infatti a disperdere gran parte della loro energia prima di raggiungere la superficie.