Terremoto nel Tirreno Meridionale: scossa in serata al largo della costa siciliana | DATI

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 22:03 nel Tirreno Meridionale, al largo della costa della Sicilia. L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 50 chilometri, un dato che indica un sisma di media profondità. Secondo le rilevazioni preliminari dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato in mare, a diversi chilometri dalla linea di costa. La scossa potrebbe essere stata avvertita in modo lieve in alcune aree costiere della Sicilia. La profondità di 50 chilometri ha contribuito ad attenuare l’intensità percepita in superficie. Eventi di questa entità sono relativamente frequenti nell’area del Tirreno Meridionale, una zona caratterizzata da una complessa dinamica tettonica.