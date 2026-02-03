Terremoto Reggio Calabria: avvertita una scossa in serata a Delianuova | DATI e MAPPE

Una lieve ma percepibile scossa di terremoto ha interessato la zona di Delianuova nella serata di martedì 3 febbraio. Il sisma, di magnitudo 2.8, è stato registrato alle 23:08, con un ipocentro localizzato a una profondità di 16,7 chilometri. Nonostante l’energia sprigionata sia stata contenuta, il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione. La scossa rientra nella normale attività sismica dell’area, ma riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della conoscenza delle buone pratiche di comportamento in caso di terremoto.