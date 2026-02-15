Terremoto Russia, forte scossa alle Isole Curili | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Russia alle 03:58 locali del 16 febbraio (le 16:58 italiane del 15 febbraio). I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 6.1 alle Isole Curili, con epicentro in mare, individuato 284km sud-sudovest di Severo-Kurilsk, e profondità di 30km. Al momento, non sono noti danni a persone o cose.