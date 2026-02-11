Terremoto Russia, scossa nel Mare di Okhotsk | DATI e MAPPE

Forte terremoto nel Mare di Okhotsk, al largo delle coste della Russia. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.7, avvenuto alle 07:29 ora italiana (17:29 ora locale) ad una profondità di 15 km. I terremoti nel Mare di Okhotsk si verificano principalmente a causa dell’interazione tra grandi placche tettoniche. Questa zona fa parte della cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico, un’area ad altissima attività sismica. Il fenomeno chiave è la subduzione: la Placca Pacifica scivola sotto la Placca di Okhotsk a una velocità di circa 8-9 cm l’anno. Durante questo movimento, le placche si incastrano accumulando un’enorme pressione. Quando le rocce non reggono più e si spezzano improvvisamente, l’energia liberata genera le scosse. A causa della profondità di questo scontro, qui avvengono spesso terremoti molto profondi e potenti.