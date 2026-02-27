Terremoto scuote India e Bangladesh, paura a Calcutta | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo 5.3 (dati USGS) è stata registrata alle 08:52 ora italiana, nella zona di confine tra India e Bangladesh ed è stata avvertita anche in tutta la città indiana di Calcutta, capitale del Bengala Occidentale. Non si hanno per ora ulteriori informazioni su danni o eventuali vittime. L’epicentro è stato individuato a 26 km Sud/Est dalla località indiana di Tāki, mentre l’ipocentro è stato rilevato a circa 9,8 km di profondità.