Terremoto scuote la Grecia, epicentro nel Peloponneso | DATI e MAPPE

Forte scossa di terremoto in Grecia, con epicentro sulla costa occidentale del Peloponneso. L’INGV riporta un sisma magnitudo mb 4.8 avvenuto alle 05:53 ora italiana (06:53 ora locale) ad una profondità di 21 km. Il Peloponneso è una zona fortemente sismica perché si trova esattamente sopra un “punto di scontro” tra gigantesche placche tettoniche. Sotto il Mar Ionio, la placca africana scivola lentamente ma costantemente sotto la placca eurasiatica (su cui poggia la Grecia) in un processo chiamato subduzione. Questo movimento non è fluido: le rocce si incastrano accumulando un’enorme pressione. Quando la resistenza si spezza, l’energia viene rilasciata istantaneamente sotto forma di terremoto. Inoltre, la regione è attraversata da numerose faglie locali che rendono il suolo instabile e frammentato, alimentando la frequente attività geologica dell’area.