Terremoto scuote la Grecia, epicentro tra Santorini e Creta | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto nelle acque della Grecia, con epicentro al largo dell’isola di Creta. L’INGV riporta un sisma magnitudo mb 4.3, avvenuto alle 05:34 ora italiana (06:34 ora locale) ad una profondità di 80 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L’area tra Santorini e Creta è una delle più instabili del Mediterraneo poiché si trova lungo l’Arco Ellenico, una complessa zona di collisione tra placche tettoniche. Qui la placca africana sprofonda sotto quella egea attraverso un processo chiamato subduzione, generando enormi attriti e accumulando energia che si libera periodicamente sotto forma di terremoti. Questo movimento non solo solleva l’isola di Creta, ma causa anche lo stiramento della crosta nel Mar Egeo, creando faglie attive e alimentando il vulcanesimo di Santorini. L’intera regione è un mosaico geologico in continuo movimento, dove la terra si “spacca” e si riorganizza costantemente.