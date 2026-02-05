Terremoto Torino, scossa a Lemie: avvertita fino a Cumiana e Lanzo | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato nella zona di Lemie (TO), con ipocentro a 8,6 chilometri di profondità, alle 22:07. La scossa, di lieve entità ma ben percepibile, è stata avvertita chiaramente anche nei comuni di Cumiana e Lanzo, dove diversi residenti hanno segnalato un breve ma netto tremore. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento rientra nella normale attività sismica dell’area, caratterizzata da movimenti tettonici generalmente di bassa intensità. Le autorità locali restano in contatto con la Protezione Civile e con gli enti di monitoraggio, mentre prosegue l’osservazione della zona per eventuali repliche, al momento non segnalate.