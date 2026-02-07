Tragedia sulle montagne marchigiane: alpinisti trovano il corpo senza vita di un escursionista

Operazioni di recupero in corso per il corpo di un escursionista, trovato senza vita attorno alle 10 di questa mattina da alcuni alpinisti in transito nell’area di Giampereto, nel comune di Sarnano (Macerata). Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolentino e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, personale del 118, che ha constatato il decesso dell’uomo, e il Soccorso Alpino. Sono in corso le indagini per identificare l’identità dell’uomo e le cause del decesso.