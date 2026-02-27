Tram deragliato a Milano, inclinato e a forte velocità contro un palazzo: le spaventose immagini dell’incidente | VIDEO

Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. Sono le incredibili immagini dell’incidente del tram avvenuto oggi a Milano, riprese dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso piazza della Repubblica, in direzione opposta rispetto al tram della linea 9 coinvolto nell’incidente. Nel video, il convoglio appare inclinato su un lato mentre esce dalla propria sede e attraversa la carreggiata riservata ai mezzi provenienti dal senso contrario, proseguendo la corsa fino all’impatto contro l’edificio. L’auto che riprende la scena è ferma in coda al semaforo rosso, poco prima dell’incrocio. In testa alla fila si vede un fattorino in bicicletta che, al momento del deragliamento, scende rapidamente dal mezzo e si allontana. Anche un passante si mette a correre per evitare la traiettoria del tram.

Dopo lo schianto, il convoglio si inclina sul lato opposto, fermandosi tra una nube di polvere e bagliori provenienti dalla linea elettrica aerea. Nell’incidente, due persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite.

Salgono a 49 le persone ospedalizzate

Secondo il report definitivo di Areu (l’Agenzia regionale emergenza urgenza), sale a 49 il numero delle persone ospedalizzate in seguito al deragliamento. Nel dettaglio, 2 pazienti sono stati ospedalizzati in codice rosso, uno al Policlinico e un altro al Niguarda. Sono invece 20 i pazienti ospedalizzati in codice giallo (6 al Fatebenefratelli, 5 al Niguarda, 4 al Policlinico, 3 al San Carlo e 2 al San Raffaele). Infine, 27 pazienti sono stati ospedalizzati in codice verde (6 all’ospedale Città Studi, 5 al San Carlo, 5 al Sacco, 3 al Policlinico, 2 al Niguarda, 3 al Fatebenefratelli e 3 all’istituto Multimedica).

Il conducente del tram: “mi sono sentito male”

“Mi sono sentito male, ho avuto un malore“: è quanto avrebbe detto il conducente del tram deragliato ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L’uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, sarà ascoltato questa sera dagli inquirenti nell’ambito delle indagini per far luce sulle cause dell’incidente. Il suo telefono è stato sequestrato dagli inquirenti. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta per omicidio e lesioni colpose.