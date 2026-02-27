Tram deragliato a Milano: le testimonianze agghiaccianti dei passeggeri

“Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati”. Lo raccontano i passeggeri del tram deragliato a Milano. “Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio”, racconta Cristina, che era a bordo. “Io stavo andando a fare fisioterapia, ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso”, aggiunge Anna. Sono i primi drammatici racconti delle persone che erano a bordo del mezzo pubblico deragliato questo pomeriggio a Milano. Molte di loro, rimaste ferite, sono ancora sul luogo dell’incidente, dove sono accorsi i vigili del fuoco e diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi. Alcuni feriti sono in gravi condizioni. Una persona è morta.