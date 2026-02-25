Trump: “le Big Tech costruiscano le proprie centrali”. Il piano per fermare il caro-energia

Ieri sera, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione ha chiesto alle principali aziende tecnologiche di costruire centrali elettriche per i loro data center, una misura volta a proteggere i consumatori dall’aumento delle bollette. L’annuncio arriva in un momento di crescente opposizione locale ai progetti di data center ad alto consumo energetico in tutti gli Stati Uniti, accusati di provocare un aumento dei costi dell’elettricità. “Sono lieto di annunciare di aver negoziato il nuovo impegno di protezione dei contribuenti. Stiamo dicendo alle principali aziende tecnologiche che hanno l’obbligo di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno energetico”, ha spiegato Trump.

“Abbiamo una rete elettrica vecchia, che non potrebbe mai gestire il tipo di numeri e la quantità di elettricità necessaria. Quindi, dico loro che possono costruire le proprie centrali. Produrranno la propria elettricità. Questo garantirà la capacità dell’azienda di ottenere elettricità, riducendo al contempo i prezzi dell’elettricità per voi”, ha affermato Trump, senza nominare le aziende coinvolte, né fornire dettagli su come il piano verrà implementato.