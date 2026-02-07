Uccisione orsa F36, LEIDAA parte civile. Brambilla: “a processo due cacciatori grazie alla nostra opposizione”

Uccisione dell'orsa F36, Brambilla: "continueremo a dare battaglia nello spirito della Legge Brambilla che tutela tutti gli animali"



L’apertura del processo per l’uccisione dell’orsa F36 vedrà la nostra Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente in prima linea. Chiederemo che venga fatta giustizia per questa povera orsa ingiustamente uccisa”. A dirlo l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Lega italiana Difesa animali e ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, che annuncia l’avvenuta presentazione dell’atto di costituzione di parte civile della LEIDAA in vista dell’udienza pre dibattimentale che si terrà lunedì 9 febbraio 2026, al Tribunale di Trento, relativa all’uccisione dell’orsa F36.

L’opposizione della nostra LEIDAA – commenta l’Onorevole Brambilla – è stata fondamentale per consentire l’imputazione dei due cacciatori. LEIDAA aveva già partecipato con il suo perito all’autopsia dell’orsa. Continueremo a dare battaglia nello spirito della Legge Brambilla che tutela tutti gli animali, esseri senzienti, in quanti portatori di diritti. Il tempo dell’impunità è finito!”.

