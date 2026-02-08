Ucraina, imposte sanzioni contro la produzione di droni e missili per Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato sul suo account X di aver firmato decreti che impongono sanzioni alle aziende e alle persone coinvolte nella produzione di droni e missili per la Russia. “La produzione di queste armi sarebbe impossibile senza componenti straniere essenziali, che i russi continuano a ottenere aggirando le sanzioni”, ha scritto, puntando il dito contro “i fornitori di componenti e i produttori di missili e droni”. Zelensky ha poi reso noto che un altro decreto impone sanzioni al settore finanziario russo, e include le aziende attraverso le quali vengono effettuati i pagamenti per le componenti utilizzate nella produzione di missili e droni russi.