Un cuore rosso nel deserto: il regalo di San Valentino che arriva dallo Spazio

Per San Valentino, la missione Copernicus Sentinel-2 invia amore dallo Spazio, immortalando l’oasi a forma di cuore di Faiyum, appena a Sud del Cairo, in Egitto. L’immagine a falsi colori, pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, è stata elaborata utilizzando il canale del vicino infrarosso di Sentinel-2, che evidenzia la vegetazione in rosso, in modo che il delta del Nilo e l’oasi del Fayum appaiano in rosso: un fiore rosso con un cuore naturale.

Il triangolo rosso del fertile delta del Nilo in Egitto contrasta con il circostante deserto dell’Africa nord-orientale. Questa differenza è plasmata dal fiume Nilo, le cui acque vitali hanno da tempo trasformato la terra arida in un lussureggiante paesaggio agricolo.

Con meno del 3% del territorio egiziano adatto all’agricoltura, il Delta è un’importante regione agricola. Un mosaico di campi appare in diverse tonalità di rosso, a riflettere le diverse colture e fasi di crescita. I prodotti principali includono cotone, riso e canna da zucchero.

Le aree urbane risaltano in grigio, la più grande delle quali è Il Cairo, la capitale dell’Egitto, alla base del Delta. Ingrandendo l’immagine, si possono individuare le Piramidi di Giza sull’altopiano roccioso al confine sud-occidentale della città.

Il confine netto tra la vegetazione rossastra e il deserto giallo-marrone facilita la tracciatura del corso del fiume e rivela le variazioni topografiche. L’area coltivata si estende più a ovest del Nilo, dove il terreno più pianeggiante consente un’irrigazione più agevole rispetto alle alture a Est.

A circa 100 km a Sud/Ovest del Cairo si trova l’oasi rossa di Fayyum, a forma di cuore, una vasta depressione naturale. A differenza di altre oasi egiziane, che dipendono principalmente dalle falde acquifere, Fayyum è alimentata direttamente dalle acque del Nilo attraverso il canale Bahr Yussef. A nord, la distesa scura del lago Qaroun, ora salato, segna i resti di quello che un tempo era un lago d’acqua dolce molto più grande.

Sul lato destro dell’immagine, il Canale di Suez si estende da Porto Said, sulla costa mediterranea, fino al Golfo di Suez, il braccio nordoccidentale del Mar Rosso. Essendo una delle vie d’acqua più importanti al mondo, il Canale di Suez fornisce un collegamento diretto tra il Mar Mediterraneo e l’Oceano Indiano.

L’immagine è stata generata utilizzando più scansioni acquisite da Copernicus Sentinel-2 tra luglio e dicembre 2025. Selezionando pixel liberi da nuvole nel tempo, è possibile creare mosaici nitidi ad alta risoluzione, particolarmente utili per superare le persistenti sfide della visibilità limitata dovuta alla copertura nuvolosa.