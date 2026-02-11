Un terrificante parassita carnivoro sta raggiungendo il confine: dichiarato lo stato di disastro

Un terrificante parassita mangia-carne sta entrando negli Stati Uniti attraverso il confine con il Messico. Il parassita, comunemente chiamato New World Screwworm (NWS), depone centinaia di larve nelle ferite di animali e esseri umani. Le uova si schiudono nel giro di poche ore e le larve iniziano a consumare i tessuti della vittima. Queste infestazioni possono provocare ferite profonde e dolorose, che si infettano facilmente e, se non trattate, portano spesso alla morte. Nelle ultime ore il governatore del Texas, Greg Abbott, ha dichiarato lo stato di disastro, mentre i vermi rappresentano una minaccia per la fiorente industria bovina dello Stato.

La dichiarazione conferisce alla task force del governatore maggiore autorità, risorse e rapidità di intervento per affrontare la crescente minaccia rappresentata dal parassita. Quando il verme era un problema diffuso negli Stati Uniti, causò perdite per circa 200 milioni di dollari nel settore del bestiame. Mentre il parassita si avvicina al Texas, le autorità della Florida hanno segnalato il primo caso la scorsa settimana.

Il Dipartimento dell’Agricoltura e dei Servizi ai Consumatori della Florida ha trovato larve in una ferita aperta su un cavallo importato dall’Argentina. L’animale è stato posto in quarantena. “Il New World Screwworm è stato eradicato dagli Stati Uniti oltre quattro decenni fa”, hanno dichiarato le autorità della Florida. “Il suo ritorno rappresenterebbe una grave minaccia per il bestiame, la fauna selvatica e gli animali domestici, in particolare in Stati come la Florida, caratterizzati da clima caldo e abbondante presenza di animali”.

Le altre reazioni

Il commissario all’Agricoltura del Texas, Sid Miller, ha invitato i residenti della Florida a non farsi prendere dal panico. “Voglio chiarire la situazione riguardo al recente rilevamento del New World Screwworm in Florida”, ha dichiarato Miller in un comunicato. “Questo caso non costituisce prova di un focolaio negli Stati Uniti né di un’infestazione domestica del parassita. È stato fortunatamente individuato durante un’ispezione di routine su un cavallo importato da un Paese a sud del Darién Gap”. Tuttavia, Miller ha esortato allevatori e famiglie del Texas a restare vigili lungo il confine meridionale, continuando a controllare regolarmente tutti gli animali a sangue caldo – compresi bestiame, fauna selvatica e animali domestici – e a segnalare immediatamente qualsiasi sospetto di infestazione da larve.

“Si tratta di un rischio serio per la nostra industria zootecnica, e il Dipartimento dell’Agricoltura del Texas si sta preparando attraverso un rafforzamento della sorveglianza, del coordinamento e della pianificazione della risposta”, ha affermato Miller. “Il New World Screwworm si avvicina ogni giorno di più al Texas e dobbiamo essere proattivi nel contrastare questa minaccia”.

L’attacco del parassita inizia quando una mosca femmina depone le uova in una ferita aperta o in un orifizio del corpo. Secondo il Texas Parks and Wildlife Department, queste mosche sono attratte dall’odore dei tessuti esposti e delle aperture corporee, che possono essere piccole come una puntura di zecca, un passaggio nasale o oculare, l’ombelico di un neonato o le aree genitali. Una volta deposte, le uova si schiudono in larve che si insinuano nella carne come piccole viti.

Una singola femmina può deporre da 200 a 300 uova per volta e fino a 3.000 nel corso della sua vita. Le infestazioni possono diventare visibili anche sulla pelle. Nel 2024, un paziente nel Maryland, recentemente rientrato negli Stati Uniti da El Salvador, è risultato infestato dal parassita. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha reso noto il caso, sottolineando tuttavia che il rischio per la popolazione è “molto basso”. L’infezione è stata segnalata per la prima volta dalle autorità del Maryland e ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) il 4 agosto.

Il verme era stato eliminato negli Stati Uniti nel 1966, ma da allora sono stati registrati casi sporadici legati a focolai in America Centrale. L’episodio più recente non è il primo mai registrato nel Paese, ma è il primo riguardante una persona arrivata negli Stati Uniti da un Paese alle prese con un focolaio attivo.