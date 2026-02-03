Un viaggio divulgativo tra mito, scienza e fantascienza: la presentazione del libro di Claudio Cosci

L’Istituto Culturale Astrofili Spezzini segnala la presentazione del libro “Mito, Scienza, Fantascienza. Dall’idea di volare all’esplorazione del cosmo” di Claudio Cosci, socio dell’Istituto. L’incontro, organizzato dal Comune di Castelnuovo Magra, si terrà sabato 7 febbraio alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica “Michele Ferrari”, in Via della Pace – Molicciara. Ingresso libero. Alla presentazione interverranno l’autore Claudio Cosci e l’Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra, Stefano Spinetti.

Il libro propone un viaggio divulgativo tra mito, scienza e fantascienza, ripercorrendo l’evoluzione del desiderio umano di volare fino alle moderne esplorazioni spaziali, con un linguaggio accessibile e ricco di riferimenti storici e scientifici. Claudio Cosci è attivo nel campo della divulgazione scientifica e astronomica; è socio dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini ed è STEAM NASA, con un’attività di divulgazione incentrata in particolare sulle missioni spaziali, sull’astronautica e sull’esplorazione del cosmo.