Un “vulcano di ghiaccio” è appena eruttato sulla cometa 29P

La British Astronomical Association (BAA) segnala una nuova eruzione della cometa criovulcanica 29P/Schwassmann-Wachmann. Il 10 febbraio, il nucleo della cometa si è improvvisamente illuminato di 100 volte (5 magnitudini), segno che è in corso un’eruzione di grandi dimensioni. L’astronomo amatoriale Eliot Herman ha monitorato l’eruzione e la sua ultima immagine del 12 febbraio mostra che si tratta di una spirale. “Mi ricorda una lumaca”, dice Herman. “I detriti di questa eruzione solitamente luminosa appaiono densi e sarà interessante monitorarne l’evoluzione man mano che si espanderà nei prossimi giorni”.

Il Dott. Richard Miles della BAA sostiene da tempo che 29P non sia una cometa ordinaria. In un articolo pubblicato 10 anni fa, descrive come 29P possa avere “vulcani di ghiaccio” che eruttano decine di volte all’anno. Il “magma” è costituito da idrocarburi liquidi freddi (ad esempio, CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 6 e C 3 H 8 ) mescolati con CO 2 disciolta. Se questo modello è corretto, 29P è come una lattina di soda, agitata e pronta a scoppiare ogni volta che si apre una bocca.

Eruzioni importanti come questa spesso si verificano in coppie, triple e persino quintuple. “Quindi, tutti gli osservatori, fate attenzione ad altri eventi intensi nelle prossime ore e giorni“, esorta Miles.

29P si trova attualmente nella costellazione del Leone ed è visibile tramite telescopi amatoriali di medie dimensioni (magnitudine +12).