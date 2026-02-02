Una scoperta marina straordinaria sulle coste di Plymouth: una lepre di mare insolita | FOTO

Una scoperta marina davvero insolita è stata fatta sulla spiaggia di Mount Batten a Plymouth durante la BioBlitz Battle mensile del Rock Pool Project. Due giovani appassionati di immersioni subacquee nelle piscine naturali, che hanno partecipato all’evento di citizen science, hanno trovato esemplari di Aplysia depilans, una specie solitamente presente solo nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale. È possibile che il riscaldamento delle acque e l’aumento delle tempeste abbiano permesso a questa specie di ambientarsi meglio sulle nostre coste. Una delle lepri di mare è stata scoperta da Charley Taviner, un bambino di cinque anni che si è unito per la prima volta alla BioBlitz Battle. Il padre di Charley, Chris Taviner, ha dichiarato: “per quello che inizialmente pensavo fossero alghe, la situazione ha preso una piega sorprendente! Se non fosse stato per mio figlio Charley che inseguiva un grosso granchio, non l’avremmo trovato”.

Questa scoperta riassume perfettamente lo scopo della Big Rock Pool Challenge, ovvero ispirare curiosità e azione coinvolgendo le comunità in attività scientifiche cittadine pratiche e rafforzando il loro legame con gli ambienti costieri locali. Loretta Kwok, responsabile per il Sud Ovest della Big Rock Pool Challenge, ha dichiarato: “riunendo le persone per raccogliere dati scientifici e contribuire alla ricerca e al monitoraggio in corso, stiamo approfondendo la comprensione di questi ecosistemi, consentendo al contempo alle comunità di svolgere un ruolo attivo nella loro protezione. Altrettanto importante, vogliamo che le persone si divertano! La gioia di scoprire qualcosa di raro può suscitare un senso di meraviglia duraturo e una passione più forte per la cura del nostro ambiente marino”.

Dal lancio della Big Rock Pool Challenge nell’ottobre 2024, sono state identificate e registrate oltre 255 specie sul Monte Batten.

“Queste scoperte evidenziano quanto siano ricchi e dinamici i nostri ecosistemi costieri e quanto ci sia ancora da scoprire proprio dietro l’angolo”, afferma Loretta. “È ancora troppo presto per trarre conclusioni da questa singola scoperta, ma una cosa è certa: le nostre pozze di roccia e gli habitat costieri locali sono incredibilmente diversificati”.

Il team spera che questa scoperta attiri maggiore attenzione su ciò che accade sotto la superficie dei nostri mari e ispiri una maggiore comprensione dell’incredibile diversità della fauna selvatica lungo la costa del Regno Unito.

“Mettendo in risalto queste affascinanti scoperte, puntiamo a stimolare la curiosità, a sensibilizzare sull’importanza della conservazione marina e a incoraggiare più persone a impegnarsi nell’esplorazione e nella protezione degli ambienti marini locali”, aggiunge Loretta. Melanie Hill, dirigente e fiduciaria della ScottishPower Foundation, che finanzia in parte la sfida, ha affermato: “scoperte come questa sono un meraviglioso promemoria della magia e del mistero che ancora attendono di essere svelati lungo le nostre coste”.

“Riunendo le persone per esplorare, imparare e condividere le loro scoperte, la Big Rock Pool Challenge non solo sta approfondendo la nostra comprensione della vita marina, ma sta anche ispirando la prossima generazione a proteggerla”.

“Noi della ScottishPower Foundation, questo è esattamente il tipo di progetto che intendiamo sostenere: un progetto che unisce scienza, istruzione e gioia per creare un impatto duraturo sul nostro ambiente e sulle nostre comunità.”

Per tutti gli aspiranti scienziati marini, Zak Russell, responsabile del Mount Batten Hub, ha questo consiglio: “prendetevi del tempo per esplorare gli spazi blu della vostra zona e godetevi semplicemente il contatto con la fauna selvatica che vi circonda. Quando siete fuori a cercare pozze tra le rocce, siate pazienti: guardate attentamente sotto le rocce, tra le alghe e nelle piccole pozze. Rimarrete stupiti da ciò che potrete scoprire rallentando e osservando attentamente”.

Oltre a essere molto divertente, l’osservazione delle pozze di roccia offre anche l’opportunità di sviluppare nuove competenze. “Se desideri migliorare le tue capacità di identificazione contribuendo al contempo alla ricerca, prova a usare l’ app iNaturalist per registrare e condividere le tue osservazioni durante l’esplorazione. Esistono numerose risorse online e community di esperti che possono aiutarti ad approfondire”, spiega Zak. “Puoi anche iscriverti all’MBA Membership Hub per condividere le tue scoperte con scienziati marini e altri appassionati. È un ottimo modo per approfondire le tue conoscenze e diventare parte di una rete in crescita di sostenitori dell’oceano”.