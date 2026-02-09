Un’immagine straordinaria di Cortina d’Ampezzo: la “Perla delle Dolomiti” | FOTO

Il 1° febbraio 2026, la costellazione Hawk for Earth Observation (HEO) di IRIDE ha acquisito una straordinaria immagine di Cortina d’Ampezzo. Questo splendido scatto satellitare mostra Cortina, un’area montuosa dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Soprannominata “La Perla delle Dolomiti”, Cortina è rinomata per le sue piste da sci e per essere una delle mete più prestigiose al mondo per gli amanti degli sport invernali. Quest’anno, Cortina d’Ampezzo assume un’importanza particolare poiché è una delle sedi italiane che ospitano i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, un evento che attira atleti e visitatori da tutto il mondo.

Questa immagine ad alta risoluzione ci permette di ammirare la bellezza naturale delle montagne. L’acquisizione spaziale offre una prospettiva unica di questa affascinante destinazione, che ogni anno attira migliaia di turisti e sportivi. Con il suo mix di tradizione, natura incontaminata e modernità, Cortina d’Ampezzo si conferma al centro dell’attenzione globale.