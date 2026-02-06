UNIMONT al convegno “Milano Cortina 2026 – L’economia dello sport e della montagna”

Martedì 17 febbraio 2026, a partire dalle ore 15.00, presso Casa Italia – Triennale di Milano, si terrà il convegno “Milano Cortina 2026 – L’economia dello sport e della montagna”, promosso da Confindustria. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e il sostegno di Intesa Sanpaolo. Media Partner: Il Sole 24 Ore. Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore, offrendo un’occasione qualificata di dialogo su investimenti, infrastrutture, turismo e sostenibilità, in un percorso condiviso verso un modello di crescita duraturo per i territori coinvolti.

PROGRAMMA

Ore 14:00 Registrazione partecipanti

Ore 15:00 Saluti istituzionali Luciano Buonfiglio, Presidente CONI

Fausto Bianchi, Vice Presidente Confindustria e Presidente della Piccola Industria

Ore 15.15 Saluto introduttivo

Lorraine Berton, Presidente Gruppo Tecnico Olimpiadi, Grandi Eventi ed Economia della Montagna di Confindustria

Ore 15:20 Presentazione del volume della Rivista di Politica Economica di Confindustria

Stefano Manzocchi, Direttore Rivista di Politica Economica, Prorettore per la Ricerca e la Terza Missione, Università Luiss Guido Carli

Beniamino Quintieri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale

Ore 15:40 Lo sport, volano di sviluppo

Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer Fondazione Milano Cortina 2026

Giovanni Foresti, Head of Regional Research – Research Department Intesa Sanpaolo

Alessandro Picardi, Vice Presidente Assolombarda con Delega a Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ed Eventi Culturali

Ore 16:10 Economia della montagna e grandi eventi sportivi

Manuela Di Centa, Membro onorario del CIO (tbc)

Anna Giorgi, Università degli Studi di Milano – Delegata alla Promozione del progetto di Sviluppo didattico, di Ricerca e di Terza Missione connesso alla valorizzazione del territorio montano

Alessio Cremonese, Presidente Assosport

Roberto Daneo , Socio Fondatore WePlan

Ore 16:50 Conclusioni