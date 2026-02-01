USA, aereo American Airlines rientra a Miami dopo un’emergenza in volo

Un volo della compagnia aerea American Airlines diretto a Quito, in Ecuador, è stato costretto a tornare d’urgenza all’aeroporto internazionale di Miami dopo aver dichiarato un’emergenza in volo mentre sorvolava lo spazio aereo cubano. Il volo AA2259, operato da un Boeing 737 Max 8, era decollato in ritardo da Miami ieri sera, per un volo di circa quattro ore verso la capitale ecuadoriana. Il volo era proseguito regolarmente fino al sorvolo di Cuba, quando l’equipaggio ha trasmesso il codice Squawk 7700, segnale internazionale di emergenza generale. Subito dopo, il pilota ha invertito la rotta per rientrare a Miami.

Secondo quanto riportato dall’equipaggio, si è verificato un “disturbo di livello 4“, la categoria più grave in termini di sicurezza aerea, che indica interferenze tra passeggeri di tipo fisico o un tentativo di accesso alla cabina di pilotaggio. Al momento, la compagnia non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause dell’emergenza.